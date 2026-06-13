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Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
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Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Çifteler kısmında iki aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Çifteler kısmında meydana geldi. Çifteler ilçe merkezine dönüşün yapıldığı kavşakta 26 FZ 155 plakalı araç ile bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı araçta bulunan Ayşe Ç. (55), Nursefa K. (60), Enver K. (63) ve diğer otomobilde bulunan Halil E. (24) kazada yaralandı. Yaralılardan Ayşe Ç. ve Nursefa K.'nın durumların ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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