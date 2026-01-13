Eskişehir Adliyesi'nde Basın İletişim Ofisi açıldı

Eskişehir Adliyesi'nde oluşturalan Basın İletişim Ofisi, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ın da katıldığı bir program sonrası hizmete açıldı.

10 Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Eskişehir Adliyesi'nde verilen kahvaltı programında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah kentte görevli gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında Başsavcı Üzeyir Karakülah, adliye binasında oluşturulan Basın İletişim Ofisi'nin açılışını gazetecilerle birlikte kurdele keserek gerçekleştirdi.

"Basın odamızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum"

Açılışta konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, "10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Geçen sene bu zamanlar toplantı yapmıştık. Arkadaşlarımızın talebi üzerine bir basın odası ihtiyacı olmuştu. Ancak bu sene odamızı tamamlayabildik. Basın odamızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Etkinlik basın odasının gezilmesin ardından adliye önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR