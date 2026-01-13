Haberler

Eskişehir Adliyesi'nde Basın İletişim Ofisi açıldı

Eskişehir Adliyesi'nde Basın İletişim Ofisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle Eskişehir Adliyesi'nde Basın İletişim Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Başsavcı Üzeyir Karakülah, gazeteciler ile bir araya gelerek, basın odamızın hayırlı olmasını diledi.

Eskişehir Adliyesi'nde oluşturalan Basın İletişim Ofisi, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ın da katıldığı bir program sonrası hizmete açıldı.

10 Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Eskişehir Adliyesi'nde verilen kahvaltı programında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah kentte görevli gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında Başsavcı Üzeyir Karakülah, adliye binasında oluşturulan Basın İletişim Ofisi'nin açılışını gazetecilerle birlikte kurdele keserek gerçekleştirdi.

"Basın odamızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum"

Açılışta konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, "10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Geçen sene bu zamanlar toplantı yapmıştık. Arkadaşlarımızın talebi üzerine bir basın odası ihtiyacı olmuştu. Ancak bu sene odamızı tamamlayabildik. Basın odamızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Etkinlik basın odasının gezilmesin ardından adliye önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi