Eski Fransız senatöre, milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüsten 4 yıl hapis cezası

Fransa'da bir mahkeme, eski senatör Joel Guerriau'ya, milletvekili Sandrine Josso'ya uyuşturucu madde koyarak cinsel saldırı niyetiyle hareket ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Guerriau'nun savunmasını reddederek cezasının 1,5 yılını cezaevinde geçirmesine karar verdi.

Fransa'da bir mahkeme, 68 yaşındaki eski senatör Joel Guerriau'ya, bir milletvekilinin içeceğine uyuşturucu madde koyarak cinsel saldırı niyetiyle hareket ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi.

Fransa, ülkede büyük yankı uyandıran Pelicot Davası'nın bir benzeriyle yeniden gündeme oturdu. Fransız eski senatör Joel Guerriau, milletvekili Sandrine Josso'nun içeceğine uyuşturucu madde koyarak cinsel saldırı niyetiyle hareket etme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Paris'teki mahkeme, Guerriau'nun "Josso'ya eylemlerini ayırt etme ya da kontrol etme kabiliyetini bozabilecek bir maddeyi istemeden vermiş olabileceği" yönündeki savunmasını reddederek, eski senatörü iki buçuk yılı ertelenmiş olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Joel Guerriau'nun cezasının 1,5 yılını cezaevinde geçirmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme kararında, tecavüz ya da cinsel saldırı niyetinin; Guerriau'nun Josso'ya uyuşturucu katılmış içeceği içmesi için ısrar etmesi, alışılmadık ve uygunsuz davranışları ve cinsel saldırı kapsamında uyuşturucular ve etkileri üzerine yaptığı internet aramaları da dahil olmak üzere çeşitli unsurlardan çıkarılabileceği belirtildi.

Guerriau'nun avukatlarından temyiz açıklaması

Guerriau'nun avukatları, karara itiraz etmeyi planladıklarını söyledi. Avukat Henri Carpentier, "Dosya, temyiz mahkemesinde yeniden değerlendirilecek; özellikle de müvekkilimin tamamen reddettiği saldırı niyeti konusunda" dedi.

Sandrine Josso olay anını anlatmıştı

Fransa'da 2023 yılında Joel Guerriau, eski senatörlük görevini yürütürken, milletvekili Sandrine Josso'yu kendi dairesine davet etmiş, resmi kaynaklara göre, bu davet bir seçim zaferini kutlamak amacıyla yapılmıştı. Sandrine Josso verdiği ifadede, Guerriau'nun kendisine ikram ettiği alkollü içecekten içtikten kısa süre sonra kötü hissettiğini ve normal tepkiler veremediğini belirtmiş, içeceğin tadının alışılmadık olduğunu söylemişti. Milletvekili Josso, olay sırasında eğer daireden ayrılmayı başaramasaydı Guerriau'nun kendisine saldıracağından emin olduğunu ifade etmişti. Guerriau, suçlamaları reddetmiş, ekim ayında senatörlük görevinden istifa etmişti. - PARİS

