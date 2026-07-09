Haberler

Uyuşturucu kullanmaktan öğretmenlikten ihraç edilen şahıs bu kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu kullanmaktan öğretmenlikten ihraç edilen şahıs bu kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da daha önce uyuşturucu kullanmaktan ihraç edilen eski öğretmen, bu kez kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid ile yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.

Burdur'da uyuşturucu kullanmak suçundan öğretmenlikten ihraç edilen şahıs, bu sefer üzerinde kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden eski öğretmen ile suç ortağı tutuklanırken, diğer şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanmak suçundan daha önce öğretmenlikten ihraç edilen M.I.'nin (36) uyuşturucu sattığı belirlendi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, M.I. ile suç ortağı R.Ş.'yi (20) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler M.I.'yi Emek Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, R.Ş.'yi de Özgür Mahallesi Manav Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.I.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid, R.Ş.'nin üzerinde ve ikametinde ise kağıda emdirilmiş 13 bin 448 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

R.Ş., Burdur Adliyesine sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Bu görüntüleri paylaşmanıza iznim yok' diyerek tepki gösterdi. 2 şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ise, savcılık tarafından ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı

kardeşler arası çıkan kavgada ağabeyine kurşun yağdırdı
Dünya liderleri Türkiye'nin ezgilerine de hayran kaldı

Zirvede kulakların pası silindi: Trump'tan takdir Macron'dan tebrik

80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

20 yaşında ama cezası yaşının 4 katı! Kıskıvrak yakalandı
Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı