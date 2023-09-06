Eski Eşini Yumruklayarak Bayıltan Adam Gözaltına Alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eski eşi Selma A. ve sevgilisi Nuray A.'nın tartışması nedeniyle olay yerine gelen Kamil E., iki kadın arasındaki tartışma sırasında eski eşini attığı yumrukla bayılttı. Selma A. hastaneye kaldırılırken, Kamil E. ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Kamil E.'nin eski eşi Selma A. ve sevgilisi Nuray A. karşılaşınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce Nuray A., birlikte yaşadığı sevgilisi Kamil E.'yi restorana çağırdı. Kadının aramasının ardından olay yerine gelen Kamil E., sevgilisiyle tartışan eski eşi Selma A.'ya saldırdı. Selma A., eski eşinin yumruk darbelerinin ardından bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Selma A.'yı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kamil E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.