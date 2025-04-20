Eski Eşini Yakan Sanık Duruşma Öncesi Hayatını Kaybetti

Eski eşini benzin döküp yakmıştı: Duruşma öncesi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da üzerine benzin dökerek yaktığı eski eşi Pınar Zorlu'nun ölümüne neden olan ve tutuklu yargılanın sanık Gürhan Üzer, 21 Nisan'daki ikinci duruşma öncesi pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski eşi Pınar Zorlu'yu üzerine benzin dökerek yaktığı gerekçesiyle "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Gürhan Üzer, 21 Nisan'da görülecek ikinci duruşma öncesinde hayatını kaybetti. İlk duruşmaya da rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Üzer'in, Şubat ayının ilk haftasından bu yana Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü, 4. evre pankreas kanseri nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı ve bir süredir yoğun bakım ünitesinde bulunduğu öğrenildi. Sanığın ölümüyle birlikte dava dosyasında ceza yargılaması düştü.

Olayın geçmişi

31 Aralık 2024 sabahı yaşanan olayda, Pınar Zorlu işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kendisini takip eden eski eşi Gürhan Üzer tarafından yolu kesilmişti. Üzer, yanında getirdiği bidondaki benzini Pınar Zorlu'nun üzerine döküp ateşe vererek ağır şekilde yaralanmasına neden olkuştu. 19 gün boyunca Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Pınar Zorlu, 18 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 24 Şubat 2025'te Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, duruşmaya rahatsızlığı sebebiyle sanık Gürhan Üzer katılmamıştı. Mahkemede dinlenen Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, kızının olay öncesinde kendisini arayarak sanığın iş yeri önünde olduğunu bildirdiğini, hastaneye kaldırılmadan önce ise kendisine "Oğluma sahip çık" dediğini anlatmıştı.