Haberler

Eski eşine vahşeti yaşatan şahsın olay sonrası kaçma anları kamerada

Eski eşine vahşeti yaşatan şahsın olay sonrası kaçma anları kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te boşandığı eski eşini kafasına ve yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan şahsın, olay sonrası merdivenlerden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te boşandığı eski eşini kafasına ve yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan şahsın, olay sonrası merdivenlerden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi. Eve girer girmez S.Ç'yi bağlayan eski koca A.K., kadının başına kimyasal madde döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşadığı dehşet anlarını 2 cümle ile anlattı

Boşandığı eski kocası tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç, yaşadığı vahşeti hasta yatağında anlatarak, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" dedi.

Saldırgan şahın olay sonrası kaçma anları kamerada

Boşandığı eski eşini kafasına ve yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan A.K. isimli şahsın, olay sonrası merdivenlerden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olaydan hemen sonra şahsın, merdivenleri kullanarak olayın yaşandığı daire ve binayı hızlıca terk etme anları yer aldı.

Saldırgan eski koca tutuklandı

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta