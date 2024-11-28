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Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza'ya sürpriz isimden destek

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MasterChef Türkiye'nin gözde yarışmacılardan Beyza, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamayla herkesi şoke etmişti. Eski eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Beyza'ya gazeteci Yılmaz Özdil'den destek geldi.

Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ gelen Beyza bir süre yarışmadan uzak kalmış ve hastanede tedavi görmüştü. Tedavinin ardından yarışmaya dönen Beyza, yüzü yandığı sırada yeterince tepki göstermemesi sebebiyle 'kurgu' yapmakla suçlanmış, ancak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamayla herkesi şoke etmişti. 2 yıl önce evlilik geçirdiğini ve bu evliliği boyunca şiddet gördüğünü açıklayan Beyza'ya gazeteci Yılmaz Özdil'den büyük bir destek geldi.

MasterChef'te sezonun başından bu yana en sevilen yarışmacılardan biri olmayı başaran Beyza'nın başına talihsiz bir olay gelmişti. Dış oyunda tepsiyi ters çevirirken yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı bir süre hastanede yanık tedavisi görmüş, ardından yarışmaya geri dönmüştü. Bu süreçte olayın kurgu olmasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Beyza'nın olay anında yeterince tepki vermemesi de buna gösterilen sebeplerden bir tanesiydi.

MASTERCHEF BEYZA'YA YILMAZ ÖZDİL'DEN DESTEK

Ancak Beyza, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtan ve derin üzüntüye boğan bir itirafta bulunmuştu. 2 yıl önce başından bir evlilik geçtiğini ve evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyleyen Beyza'ya gazeteci Yılmaz Özdil'den destek geldi.

Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza'ya sürpriz isimden destek

Özdil, Beyza ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beyza'nın kendisiyle ilgili cesur açıklaması bana göre, Türkiye'de bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda seyrettiğimiz en etkili, farkındalık konusunda en geniş kitleye ulaşan yayındı. Beyza'ya bu cesareti nedeniyle, kendisi gibi mağdur kadınlara verdiği cesaret nedeniyle bir yurttaş olarak ben teşekkür ederim."

Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza'ya sürpriz isimden destek
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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