Eski Eşi Tarafından Vurulan Bahar Aksu'nun Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele gittiği sırada eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 3 kişi Silivri'de şehir çıkışında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan Rüstem Elibol ise Kağıthane'de yakalanmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na getirilen Aksu'nun cenazesi, yakınları tarafından alındı. Bahar Aksu'nun cenazesinin defnedilmek üzere Edirne'ye götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL