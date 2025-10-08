Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonuna bağlı nefes darlığı şikayetiyle Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, Çetin'in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

ZATÜRRE BAŞLANGICI TEŞHİSİ KONDU

Edinilen bilgiye göre, doktorlar Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi koydu. Durumunun stabil olduğu ve genel sağlık durumunun iyi seyrettiği belirtildi.

Yetkililer, Çetin'in yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağını bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL YAKINDAN TAKİP EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Hikmet Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Partinin deneyimli isimlerinden biri olan Çetin, son dönemde Özgür Özel'e açık destek vermiş, birçok mitingde Özel'in yanında yer almıştı.