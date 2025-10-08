Haberler

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Haber Videosu

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Çetin'in yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonuna bağlı nefes darlığı şikayetiyle Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, Çetin'in tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

ZATÜRRE BAŞLANGICI TEŞHİSİ KONDU

Edinilen bilgiye göre, doktorlar Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi koydu. Durumunun stabil olduğu ve genel sağlık durumunun iyi seyrettiği belirtildi.

Yetkililer, Çetin'in yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağını bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL YAKINDAN TAKİP EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Hikmet Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Partinin deneyimli isimlerinden biri olan Çetin, son dönemde Özgür Özel'e açık destek vermiş, birçok mitingde Özel'in yanında yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCrm:

Geçmiş olsun. aman özgür özel takibi bırakmasın çok, ama çok önemli...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
Göztepe, Avrupa devlerini tek tek sollayarak zirveye ulaştı

Real Madrid, Bayern, PSG ve nicesi! Göztepe Avrupa'da tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.