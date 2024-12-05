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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi

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Elektronik seçime ilişkin yaptığı paylaşımlar sebebiyle tutuklanan eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, tahliye edildi.

Sosyal medya hesabından elektronik seçime ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı (AKUT) Nasuh Mahruki, tahliye edildi.

Üst mahkeme eski Mahruki'nin itirazını kabul ederek tahliyesine karar verdi. Öte yandan Mahruki hakkında açılan davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in ABD seçimleri sonrası elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medyadan eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Avukatları Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz dilekçesi sunmuş, mahkeme bunu reddetmişti.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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