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Tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin davasında savcılık, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatları hazır bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mahruki'nin söz konusu cümleleriyle resmi olarak tereddüde mahal vermeyecek biçimde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturma amacıyla hareket ederek, belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine ve tanık dinletme konusunda geçen duruşma bir karar verilmiş olduğundan yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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