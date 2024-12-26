Hakim karşısına çıkan Nasuh Mahruki: Ümit Özdağ tanık olarak dinlensin

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mahruki ve avukatları hazır bulundu.

"TÜRK MİLLETİNE YALAN SÖYLEYECEK BİRİ DEĞİLİM"

Aylık gelirinin 100-120 bin lira olduğunu söyleyen Mahruki, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. Söz konusu paylaşımların yalan olmadığını ispatlamak istediğini belirten Nasuh Mahruki, "Paylaşımlarımın hangisinin yalan olduğu düşünülürse eğer bana söyleyin, ben bunların yalan olmadığını gerek kendimce gerek uzmanlar getirerek ispatlayayım. Benden önce Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı da benzer nitelikte açıklamalar yaptı, ben de onlardan alıntılama yaptım. Asla Türk milletine yanıltıcı bilgi verecek ve yalan söyleyecek bir insan değilim. Tırmanılması en zor ve en yüksek dağlara tırmanarak Türk Bayrağı dikmiş ve dalgalandırmış biriyim. AKUT'ta sayısız faydalı çalışmalarım vardır. Türk milletiyle ayrıca böyle özel bir bağım var, Türk milletine yalan söyleyecek biri değilim. Ayrıca paylaşımımla ilgili aynı metni yorum yoluyla paylaşan yüzlerce paylaşıcı oldu. Beraatımı talep ederim." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Nasuh Mahruki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti. Hakimin bunu hangi husus için istediğini sorması üzerine Mahruki, "Sığınmacıların oluşturabileceği sorunlar hakkında dinletmek istiyorum" diye yanıt verdi. Talebin reddine karar verilerek duruşmaya devam edildi.

DURUŞMA 13 OCAK'A ERTELENDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksiklerin giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, varsa eksik hususların giderilmesine, daha sonra da dosyanın mütalaasını hazırlayabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı13 Ocak'a erteledi.

NASUH MAHRUKİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik seçime ilişkin açıklamalarına yönelik tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."