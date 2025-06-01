Eşi gölde kaybolan Aysu: "Çocuğum daha baba sevgisini görmedi"

Tekneden düşen Emirhan'ı arama çalışmaları 4'üncü günde

ADANA - Adana'da eşi 4 gün önce Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Aysu Gürbüz, "Eşim evladına doyamadı. Çocuğumun babasını getirin. Benim çocuğum daha baba sevgisini görmedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkiinde 28 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz(24), eşi Aysu ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Gürbüz, iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı.

4 gündür arama çalışmaları sürüyor

Bir çocuk babası Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları 4'üncü gününde 17 dalgıç olmak üzere toplam 69 personel, 19 araç, 2 bot, 2 dron, su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları eşliğinde yürütülüyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kayıp Emirhan'ın eşi Aysu Gürbüz, "Tek istediğim kocamı bana getirin. Onu sağ salim buradan çıkartın. Onun 1 yaşında oğlu var, daha o evladına doyamadı. Koklayamadı, sevemedi o çocuğu. O buradan çıkamıyor. Çünkü çok yetersiz kalınıyor. Başka illeri arıyorum ama kimse gelmiyor. Eşimi buradan çıkartacaklar. O buralarda kalamaz, niye bulamıyorsunuz onu. Kaç gecedir o burada, bende atlayıp boğulmak istiyorum. Kalbim sızlıyor. Gözyaşımız kalmadı, gözyaşı gelmiyor. Çocuğumun babasını getirin. Benim çocuğum daha baba sevgisini görmedi" diyerek feryat etti.

Emirhan'ın kayınbabası Osman Cender ise, "24 yaşındaki evladımız suyun içerisinde. Bizim canımız yanıyor. 4 gündür bizim canımız bulunamadı. Ellerinden gelenin daha iyisini yapmalılar. 4 gündür dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim çocuğumuzu ölü veya diri bulunacak" dedi.

Emirhan'ın babası Suat Gürbüz ise evladının bir an önce bulunmasını istedi.