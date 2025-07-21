Esenyurt'taki Kazan İmalathanesinde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yoğun duman çevrede paniğe neden olurken, iş yerindeki ambalajların yandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından ise yangın kontrol altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bir kazan imalathanesinde yaşandı. Fabrika içinde bulunan ambalajların tutuşmasıyla başlayan yangında, yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Fabrika içinde bulunan ve dumandan etkilenen bir vatandaş ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Fabrikada çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL