Esenyurt'ta bir maganda önünü kestiği aracın sürücüsünü darp etti, o anlar kamerada

Esenyurt'ta trafikte yol verme konusunda çıkan tartışma, bir sürücünün diğerinin önünü kesmesiyle kavgaya dönüştü. Bir baba, oğlu tarafından 'Yalvarırım dur' diyerek durdurulmaya çalışırken şiddetli bir saldırıya uğradı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta trafikte çıkan yol verme tartışması, kavgaya dönüştü. Tartıştığı sürücünün önünü kesen maganda, otomobilin kapısına sıkıştırdığı vatandaşı yumrukladı. Babasının darp edildiğini gören oğlu ise "Yalvarırım dur" diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında öfkelenen bir şahıs ve arkadaşı, tartıştığı aracın önünü keserek otomobilde bulunan vatandaşa tekme ve yumruklarla saldırdı. Darp edilen vatandaşın oğlu ise babasına saldıran magandayı, "Yalvarırım yapma" diyerek durdurmaya çalıştı. Öfkeden gözü dönen şahsın tekme ve yumruklarla vatandaşa saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, bir şüphelinin otomobildeki vatandaşı kapıya sıkıştırarak yumrukladığı, ardından ise darp edilen adamın oğlunun babasını uzaklaştırmaya çalıştığı ve o sırada "Yalvarırım yapma" dediği anlar yer aldı. Saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle burnu ve elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen vatandaşın şahıslardan şikayetçi olmak için karakola başvurduğu öğrenildi. - İSTANBUL

