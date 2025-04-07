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Esenyurt'ta Yasak Aşk Nedeniyle Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen Berkay Y., motorlu saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Esenyurt'ta "Yasak aşk" iddiasıyla kurşun yağdırdı

Kuzenini eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen şahıs, silahlı saldırıda yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinde motorla kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olay, dün 16: 00 sıralarında Esenyurt Zafer mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motorla gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 el isabet alan Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırgan olay yerinden motorla kaçtığı öğrenildi.

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İhbar üzerine sağlık ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta Yasak Aşk Nedeniyle Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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