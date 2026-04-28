Esenyurt'ta tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Esenyurt' yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı