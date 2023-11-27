Esenyurt'ta Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vurulan İbrahim Y., hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sokakta gördüğü İbrahim Y.'ye silahla ateş açtı. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda ağır yaralanan İbrahim Y. yere yığılırken, silahlı saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL