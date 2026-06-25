Haberler

Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Araçlar alevlere teslim oldu

Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Araçlar alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, çıkan yangında her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan yangında otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siteden çıkan 34 MJ 1019 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan 34 EUN 5538 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil ve motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, motosikletin üstünden yere savrulan 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza sebebiyle Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli

"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni çıkış
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu