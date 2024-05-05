Esenyurt'ta market sahibi meyve çalan hırsızı dövdü

İstanbul Esenyurt'ta bir marketin sahibi, manav bölümünden meyve çalan hırsızı yakalayarak tekme tokat dövdü. Market sahibinin elinden hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARKET SAHİBİ, KOVALADIĞI HIRSIZI DÖVDÜ

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, marketin manav bölümündeki meyveleri poşetlere koyarak para ödemeden ayrıldı. Şüpheli, yolun karşısına geçtiği esnada market sahibi meyvelerin çalındığını fark etti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başlayan market sahibini gören hırsız, elindeki meyve bulunan poşetleri atarak kaçmaya başladı. Hırsızın peşini bırakmayan market sahibi kaçan şüpheliyi yakalayarak saldırdı. Tekme ve tokatların etkisiyle yere düşen hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşlar market sahibini tutarken, ayağa kalkan şüpheli koşarak uzaklaştı. Market sahibinin, hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızsın marketten poşetlerle ayrıldığı ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.