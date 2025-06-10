Esenyurt'ta Madde Bağımlısına Mahallelinin Meydan Dayağı

Esenyurt'ta Madde Bağımlısına Mahallelinin Meydan Dayağı
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Esenyurt'ta Madde Bağımlısına Mahallelinin Meydan Dayağı
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Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin binaların kapılarını zorlaması üzerine mahalle sakinleri, şahsa müdahalede bulundu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta kapıları zorlayan madde bağımlısına meydan dayağı kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahsın binalara girip kapıları zorladığı iddiası üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, şahsa meydan dayağı attı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi 50'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı bir şahıs, sokakta bulunan binalarda dairelerin kapılarını zorladı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen mahalleli durumu fark edince şüpheliye adeta meydan dayağı attı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, madde etkisinde olduğu iddia edilen şahsın kalabalık bir grup tarafından dayak yediği şahsın ise dayaktan kaçabilmek için bir aracın üstüne çıktığı anlar yer aldı. Dakikalar süren dayağın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin madde bağımlısı şahsı gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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