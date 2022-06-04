Esenyurt'ta küçük çocuğa cinsel tacizde mahalle karıştı - Haberler

Esenyurt'ta küçük çocuğa cinsel tacizde mahalle karıştı Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin yakaladığı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.'yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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