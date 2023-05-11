Esenyurt'ta iş yerinin çatı katı alev alev yandı Korkutan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı Esenyurt'ta 4 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta iş yerinin çatı katı alev alev yandı

Korkutan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yürekleri ağza getiren yangında iş yerinin boş olduğu öğrenildi. Korkutan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt, Zafer mahallesi 146 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler kısa sürede söndürüldü. İş yerinin uzun süre önce yıkım için boşaltıldığı öğrenilirken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.