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Esenyurt'a iki grup sopalarla birbirine girdi; o anlar kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına dönerken, polis müdahalesiyle taraflar sakinleşti. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişi sokak ortasın sopalarla birbirlerine saldırırken, taraflar polisin gelmesiyle sakinleşti. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğiniz Pazar günü Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada iki aileden onlarca kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirilerine sopalarla saldırdı. Uzun süre devam eden olayda sokak savaş alanlarını aratmazken, taraflar polisin gelmesiyle sakinleşti. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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