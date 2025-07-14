Esenyurt'ta Gürültü Nedeniyle Aileler Arasında Kavga Çıktı

Esenyurt'ta Gürültü Nedeniyle Aileler Arasında Kavga Çıktı
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İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında gürültü sebebiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bir kişi cam kırığıyla saldırırken, diğer taraf ise aracın camını taşla kırdı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta uzun süredir aralarında tartışma olan iki aile, gürültü nedeniyle birbirine girdi. Bir şahıs, karşı tarafa cam kırığıyla saldırırken, diğer ailenin fertleri de tartıştığı adamın araç camını taşla kırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önce de çeşitli nedenlerle tartışma çıkan iki aile, bu seferde gürültü nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri kırık cam parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Yaşanan kavganın ardından ise diğer ailenin fertleri, kendilerini cam parçasıyla yaralayan adamın arabasına saldırdı. Taş ile defalarca camına vurarak kırarken, olay polisin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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