Esenyurt'ta Gruplar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı
İstanbul Esenyurt'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga, bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerin yumruk yumruğa girmesiyle sonuçlandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya döndü. Bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerden oluşan şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlarda ne olduğunu anlayamayan işyeri çalışanları olanları hayretle izlerken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
