Haberler

Esenyurt'ta Gruplar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı

Esenyurt'ta Gruplar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga, bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerin yumruk yumruğa girmesiyle sonuçlandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir işyerinin önünde yumruk yumruğa giren kadın ve erkeklerden oluşan tarafların o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya döndü. Bir işyerinin önünde kadın ve erkeklerden oluşan şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlarda ne olduğunu anlayamayan işyeri çalışanları olanları hayretle izlerken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

İl binası önünde tansiyon yüksek! Sabaha karşı yeni bariyerler geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.