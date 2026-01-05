Haberler

Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyut ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokakta kavgaya döndü. Taraflar güçlükle ayrılırken, saatler süren kavganın o anları çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettikleri anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

