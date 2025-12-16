Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu satışı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta yapılan dron destekli denetimlerde uyuşturucu satışı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen narkotik maddelerin toplam ağırlığı 63.65 gram.

Esenyurt'ta dron destekli yapılan denetim sırasında uyuşturucu satışı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Aramalarda toplam ağırlığı 63.65 gram gelen narkotik madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 10 Aralık 2025 tarihinde denetim yapıldı. Drone destekli olarak havadan ve karadan yapılan yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslarca satış yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli H.Ö., E.B. ve K.O. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Aramalarda ise; 7 parça halinde toplam ağırlığı 63.65 gram gelen narkotik madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan K.O. işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, H.Ö. ve E.B. isimli şahıslar ise 11.Aralık 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



