Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken büyük tepki çekti.

BİNA ÖNÜNDE İĞRENÇ OLAY

Bir kadının, apartmanın önünde eğilerek tuvaletini yaptığı görülürken skandal hareketin ardından dönerek aynı noktaya bakması ve ardından bölgeden uzaklaşması dikkat çekti.