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Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı

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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, apartmanlardan birinin kapısına tuvaletini yaptı. Binanın girişindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntü büyük tepki çekerken, kadının yaptığı skandal hareketin ardından aynı noktaya bakıp uzaklaşması ise dikkat çekti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken büyük tepki çekti.

BİNA ÖNÜNDE İĞRENÇ OLAY

Bir kadının, apartmanın önünde eğilerek tuvaletini yaptığı görülürken skandal hareketin ardından dönerek aynı noktaya bakması ve ardından bölgeden uzaklaşması dikkat çekti.

Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEnver Soran:

Esenyurt denilen bu yerin haritadan silinmesi gerek

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

B.ktan bir haber.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCarsambali:

Boyle mikroplara en az 500 saat sokaklari supurme cezasi vereceksin,tipkiAvrupa daki gibi..Hapise atamiyorsun ama calisma saati cezasi uygulanmali Turkiye de...isterse yapmasin..3 ihlal uyariya ragmen yapmiyorsa en az 5 yildan indirimsiz hapise girsinde gorsun gununu..

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Esnyurttan bedava verseler ev almam

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

İnsan görünümlü hayvanlar ile aynı havayı teneffüs etmekten utanıyorum.

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıErkan Can :

işte bu abla da gidiyor ve oy veriyor.. siyasiler biran önce şahsi cıkarlarını ve soygunlarını bırakıp su halkın eğitimine önem vermeli ama nerdeee

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısezgin sucin:

orası esenyurr dil adı Suriye

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