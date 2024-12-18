Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, apartmanlardan birinin kapısına tuvaletini yaptı. Binanın girişindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntü büyük tepki çekerken, kadının yaptığı skandal hareketin ardından aynı noktaya bakıp uzaklaşması ise dikkat çekti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken büyük tepki çekti.
BİNA ÖNÜNDE İĞRENÇ OLAY
Bir kadının, apartmanın önünde eğilerek tuvaletini yaptığı görülürken skandal hareketin ardından dönerek aynı noktaya bakması ve ardından bölgeden uzaklaşması dikkat çekti.