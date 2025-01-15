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Esenyurt'ta Araç Camından Havaya Rastgele Ateş Açıldı

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İstanbul Esenyurt'ta bir şehir eşkiyası, seyir halindeki aracının camından dışarı sarkarak rastgele havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Araç camından dışarı sarktı, rastgele havaya ateş açtı

Esenyurt'ta bir şehir eşkiyası seyir halindeki araçtan havata ateş açtı; o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir şehir eşkiyası, aracın camından dışarı çıkarak rast gele havaya ateş açtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 34 GN 0609 plakalı aracın camından dışarı sarkan bir maganda, havaya rast gele ateş açtı. Son ses müzik ile sokaklarda dolaşan şahısların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta Araç Camından Havaya Rastgele Ateş Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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