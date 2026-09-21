Esenyurt'ta 3 hırsızlık kaydı olan kadın polisten kaçarken ayağını kırdı

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Esenyurt'ta 3 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Reyhan Karakuş isimli kadın, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Köprüden dereye atlayarak kaçmak isteyen kadının ayağında kırıklar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Reyhan Karakuş, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kadın, köprünün üzerinden dereye atlayarak kaçmak isterken bacağını kırdı. Polis ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verirken, kadının ayağında kırık olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı