Esenyurt'ta 2 arkadaşını bıçaklayan A.Ç.'ye suçu ve suçluyu övme suçundan dava açıldı

Esenyurt'ta lisede 2 sınıf arkadaşını bıçakla yaralayan 16 yaşındaki A.Ç.'nin geçmişte yaşanan okul saldırılarının faillerini öven paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımlar nedeniyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldığı ortaya çıktı.

Esenyurt'ta bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde A.Ç., sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.'yı bıçakla yaraladı. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ç.'nin daha önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş'ta ve Eskişehir'de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini, ayrıca yurt dışında Ukrayna, Rusya ve Avusturya'da gerçekleştirilen benzer eylemlerin faillerini övücü mahiyette sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle A.Ç. hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan kamu davası açıldığı, yargılanmasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Savcılık, olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.'nin annesi M.Ç.'nin de gözaltına alınması talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı