Sen misin tekme tokat dakikalarca işkence yapan! Eşeğin intikamı feci oldu

Twitter'da gündem olan videoda yabancı uyruklu bir kişinin eşeğe uslanmadan tekme ve tokatlarla şiddet uyguladığı görüldü. Bir süre sonra eşeğe binmek isteyen şahıs, hayvandan hayatı boyunca unutamayacağı bir dayak yedi.

AYAĞINDAN ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ

Eşek tarafından ayağından ısırılan şahıs acı çığlıklar atarken hırsını alamayan hayvan şiddet uygulayan kişiyi yerden yere vurdu.

"KEMİK KIRACAK BİR GÜÇTE"

Öte yandan sosyal medyada viral olan o anlara çok sayıda yorumlarda geldi. Gelen yorumlar arasında "Eşek ısırığının ise kemik kıracak bir güçte olduğu" en dikkat çekeni oldu.

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