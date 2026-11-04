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Erzurum Yakutiye'de otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Erzurum Yakutiye'de otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
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Erzurum Yakutiye'de akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, Hilalkent semtindeki itfaiye binası önünde aydınlatma direğine çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hilalkent semtindeki itfaiye binası önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde ağır hasar oluştu.

Kazayı gören itfaiye personeli ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın sürücü ile yanındaki kadın yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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