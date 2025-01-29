Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Erzurum'un Olur İlçesinde Jandarma Güvenlik Kontrollerini Sürdürüyor

Erzurum'un Olur İlçesinde Jandarma Güvenlik Kontrollerini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olur ilçesinde jandarma ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla yol ayrımında kesintisiz güvenlik kontrolleri yaparak, sürücülere trafik kuralları hatırlatmalarında bulunuyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde jandarma ekipleri güvenlik kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Olur Jandarma ekipleri, ilçedeki güvenliği sağlamak amacıyla Olur yol ayrımında gerçekleştirdiği güvenlik kontrollerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrollerini yaparken, sürücülere de trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulunuyor, plaka sorgulaması yapıyor. Güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri, sürücülerin kurallara uymasını ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
img

Sonunda itiraf ettiler: Derin ekonomik kriz içindeyiz
img

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.