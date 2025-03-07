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Erzurum Polisi Şubat Ayında Yapılan Denetimlerde Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Erzurum Polisi Şubat Ayında Yapılan Denetimlerde Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 125 bin 790 şahıs ve 19 bin 660 aracı sorguladı. Ayrıca 66 narkotik madde operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Erzurum polisi 2025 Şubat ayı içinde yaptığı denetimlerde 125 bin 790 şahıs ve 19 bin 660 aracı sorguladı.

1- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 125 bin 790 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı ve 19 bin 660 araç denetlendi. Umuma açık bin 83 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 863, metruk binalarda 2 bin 588 denetim gerçekleştirildi. 665 araca cezai işlem uygulandı. 343 kişi bakayadan ve aranan 188 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 66 narkotik madde operasyonunda 45935,34 gram narkotik madde ele geçirildi. 4'ü kurusıkı, 15 tabanca, 7 av tüfeği, 313 fişek ve 77 maksat dışı bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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