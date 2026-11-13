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Erzurum polisi, ilkokul öğrencilerine Hayat 112 ve akran zorbalığını anlattı

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Erzurum polisi, ilkokul öğrencilerine Hayat 112 ve akran zorbalığını anlattı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında Makbule Küçükçalık İlkokulu'nu ziyaret etti. Sunumda öğrencilere temel güvenlik, trafik, akran zorbalığı ve Hayat 112 anlatıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği ve toplumsal bilincin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Makbule Küçükçalık İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda düzenlenen bilgilendirme sunumunda minik öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı alabilecekleri önlemler anlatıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumda; Temel Güvenlik Kuralları, Trafik Kuralları, Akran Zorbalığı ile acil durumlarda hayati önem taşıyan Hayat 112 konularında detaylı bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, kurallara uymanın önemi örneklerle anlatılarak çocukların soruları yanıtlandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanındayız" mesajına yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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