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Erzurum Palandöken'de otomobil park halindeki araca çarptı, sürücü yaralandı

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Erzurum Palandöken'de otomobil park halindeki araca çarptı, sürücü yaralandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 20.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yonca Sokak'ta park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. 25 AED 596 plakalı otomobilin sürücüsü, park halindeki 16 P 0528 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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