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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Dadaşkent'te bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları noktasında uyardı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son zamanlarda artan dolandırıcılık konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı, dikkatli ve bilinçli olmaları, suç unsurları ve suçlularla mücadele kapsamında yaşanabilecek muhtemel olayların önceden önlenmesi ve azaltılması amacıyla Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Dadaşkent bölgesinde dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" denildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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