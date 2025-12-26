Haberler

Erzurum'da yılbaşı öncesi polis, asayiş uygulamalarına start verdi

Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl öncesi il genelinde güvenlik uygulamaları düzenleyerek 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Uygulamalar, halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesi için artırıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde güvenlik uygulamaları yapıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katıldığı uygulamalarda 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi il genelindeki asayiş uygulamalarına hız veren polis ekipleri onlarca araçta arama yaptı, yüzlerce şahsın sorgulamasını yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerini ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli S.E. idaresindeki tırda yapılan aramada 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine götürülürken şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yıl öncesi tedbirlerimizi bir kat daha artırdık. Tüm ilçelerimizde ve şehir merkezinde trafik ekiplerimiz, asayiş ekiplerimiz halkımızın yeni yıla huzurlu olarak girmesi için görev başında. 34 noktada 460 personelimiz ile halkımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Bu uygulamalarımız yeni yılın ilk günlerine kadar devam edecek" dedi. - ERZURUM

