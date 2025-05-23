Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları operasyonda toplamda 15 kilo 245 gram uyuşturucu madde ele geçirerek 3 şahsı tutukladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ortaya koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum ve Su ile birlikte yine uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "21-22.05.2025 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Magnum ve Su ile yapılan çalışmalar kapsamında; 395 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli mercilere sevk edilen N.S.S. (34) ve A.A.N. (37) isimli şahıslar TUTUKLANARAK Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 14 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, adli mercilere sevk edilen E.B. (37) isimli şahıs Tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Toplamda ise 15 kilo 245 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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