Haberler

Erzurum'da tefeci operasyonu: 6 tutuklama

Erzurum'da tefeci operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, borçlu kişilere faiz karşılığı para verme ve zorla alacak tahsil etme faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Erzurum'da polis ekiplerince tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında; tahkikatı Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen; "örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği ve yardım etme, tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarına istinaden Erzurum'da "tefecilik" suçunu işlediği tespit edilen 6 şahsa ait Erzurum'da 4, Ankara 1 ve Denizli 1 adres olmak üzere toplamda 6 adrese 16 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların faiz karşılığı para verdikleri, bu kapsamda borçlu şahıslara senet imzalattırdıkları, daha sonra bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları, alacaklarını tahsil etmek amacıyla zor kullandıkları ve tahsil edemedikleri durumlarda da mağdur şahıslara ait mallara el koydukları tespit edildi.

19 Şubat 2026 tarihinde 6 şüpheli şahıs Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması