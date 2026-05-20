Sanayi sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Sanayi Siteler Sokak üzerinde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda toplam 3 el ateş edildiği öğrenilirken, bir şahıs bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZURUM

