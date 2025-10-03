Haberler

Erzurum'da Şantiye Alanında Yangın Paniği
Yakutiye ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiye alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken, yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kombina Caddesi'nde bir inşaat firmasına ait şantiye alanında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangının inşaat alanına sıçramaması olası bir faciayı önlerken, olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi.

Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
