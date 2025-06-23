Erzurum'da Park Halindeki Taksinin Yangını Korku Yarattı

Erzurum'da Park Halindeki Taksinin Yangını Korku Yarattı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde boş arazide park halindeki bir taksi alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çevredeki vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kaydetti. Polis, yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da boş arazide park halinde bulunan taksi bir anda ön kısmından alev aldı ve sonrasında adeta ateş topuna döndü.

Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde açık bir arazide park halindeki bir otomobilden henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede araç yangına müdahale etti ve söndürdü. Bu arada çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile yanan aracın görüntülerini kaydettiler. Bazıları korku ve heyecanlarını saklayamadı.

Polis boş arazide bulunan araçta çıkan yangın ile ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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