Yakutiye'de park halindeki araç alev alev yandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Ednilen bilgiye göre, Çaykara Caddesi'nde öğretmenevi arkasında park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ile otopark işletmecisinin ilk müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler araçta soğutma çalışması yaparak muhtemel bir alevlenmenin önüne geçti. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM