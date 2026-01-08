Yakutiye'de park halindeki araç alev alev yandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde nedeninin henüz belirlenemediği bir yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.
Ednilen bilgiye göre, Çaykara Caddesi'nde öğretmenevi arkasında park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ile otopark işletmecisinin ilk müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler araçta soğutma çalışması yaparak muhtemel bir alevlenmenin önüne geçti. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM