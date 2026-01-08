Haberler

Yakutiye'de park halindeki araç alev alev yandı

Yakutiye'de park halindeki araç alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde nedeninin henüz belirlenemediği bir yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Ednilen bilgiye göre, Çaykara Caddesi'nde öğretmenevi arkasında park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ile otopark işletmecisinin ilk müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler araçta soğutma çalışması yaparak muhtemel bir alevlenmenin önüne geçti. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet sonrası tansiyon yükseldi! Polisten halka sert müdahale

Cinayet sonrası halk soluğu bölgede aldı! Tansiyon bir anda yükseldi
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Cinayet sonrası tansiyon yükseldi! Polisten halka sert müdahale

Cinayet sonrası halk soluğu bölgede aldı! Tansiyon bir anda yükseldi
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

Kentteki su kesintisine isyan etti: Çırılçıplak soyunmak istiyorum