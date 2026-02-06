Erzurum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Aşağı İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tekman yönüne seyreden bir otomobil, gizli buzlanma ve düşen görüş mesafesi nedeniyle karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM