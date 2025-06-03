Erzurum'da Otomobil Dereye Uçtu: Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Otomobil Dereye Uçtu: Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil dereye düştü. Sürücü Barış Bakır ve ailesi kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Barış Bakır, eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır vefat etti.

Karayazı ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; alınan bilgilere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinden memleketi Van'a giden Barış Bakır (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı araç, henüz nedeni bilinmeyen şekilde dereye uçtu. Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri; Barış Bakır'ı ve araçtan 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır (23) ile 5 yaşındaki çocukları Selahattin Bakır'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan kontroller sonrası cenazeler otopsi için ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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