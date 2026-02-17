Haberler

Mezarlıkta çöp poşeti içinde cenin bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, mezarlıkta bir poşet içinde cenin bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cenini Adli Tıp Merkezine kaldırdı ve soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde mezarlıkta poşet içinde cenin bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde mezarlık içerisinde bulunan çöp poşetinden şüphelenen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, poşetin içerisinde cenin bulunduğu tespit edildi. Bölge güvenlik çemberine alınarak, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer tarafından cenin daha sonra Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Sorumluların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
